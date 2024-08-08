Хасрат Джафаров: "Над командой были словно черные тучи"

«Ощущения хорошие, я стал бронзовым призером Олимпиады».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг).

Бронзовый призер Игр в Париже отметил, что ставил перед собой цель завоевать золото.

«Хорошо что уеду из Франции не с пустыми руками, удалось выиграть первую медаль в борьбе. Словно черные тучи были над головой команды, хорошо что прервали эту полосу. Надеюсь, что ребята продолжат в том же духе. А я еще лучше подготовлюсь и добьюсь более высоких результатов», - заключил Джафаров.

Отметим, что в схватке за бронзу Хасрат выиграл у Амантура Исмайлова (Кыргызстан).

İdman.biz