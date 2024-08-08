Пятно на золоте олимпийского чемпиона

Fair-play, уважение к сопернику, почитание спортивных традиций, достойное поведение. По идее, именно такими представляешь олимпийских чемпионов. Однако, поведение корейца Таэ-Джун Парка в финале против Гашима Магомедова, точнее, момент во втором раунде, когда он ударил в спину падающего соперника, стало большим пятном на его золото.

Как передает İdman.biz, можно годами зарабатывать свое реноме, выигрывать титулы, а затем один эпизод способен разделить карьеру на до и после. Именно это и произошло с Таэ-Джун Парком, который необъяснимо почему пнул в спину падающего соперника. Причем, вложился в удар так, словно он был чемпионским.

Ничто не угрожало победе корейца, который в первом периоде проявлял всяческое участие к Гашиму после получения им травмы. Но эпизод после перерыва выглядел настолько неприятно и антиспортивно, что трибуны «Гранд Палас» неодобрительно загудели. Интересно, чем думал чемпион мира, когда наносил не красящий его удар, который затмил многие его достижения. Ведь сколько бы титулов он в дальнейшем не выиграл, подобное постыдное поведение в будущем еще не раз вспомниться.

И хотя на награждении Парк помог Гашимову дойти до пьедестала, неприглядный поступок в разгар поединка, навсегда останется в памяти. За ходом финала с трибуны наблюдал и президент Всемирного тхэквондо Чунг-Вон Чоу, который наверняка был удивлен поступком своего соотечественника. И наверняка эпизод еще будет обсуждаться.

После случившегося Парк извинился перед нашим тхэквондистом, уверил его, что сделал не нарочно. Но осадок, конечно же, остался в любом случае. И не будет удивительно, если этот момент попадет в нарезки неспортивного поведения на Олимпиаде.

Заки Фейзуллаев, Париж

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