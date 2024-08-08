8 Августа 2024
RU

Пятно на золоте олимпийского чемпиона

Париж-2024
Новости
8 Августа 2024 19:01
134
Пятно на золоте олимпийского чемпиона

Fair-play, уважение к сопернику, почитание спортивных традиций, достойное поведение. По идее, именно такими представляешь олимпийских чемпионов. Однако, поведение корейца Таэ-Джун Парка в финале против Гашима Магомедова, точнее, момент во втором раунде, когда он ударил в спину падающего соперника, стало большим пятном на его золото.

Как передает İdman.biz, можно годами зарабатывать свое реноме, выигрывать титулы, а затем один эпизод способен разделить карьеру на до и после. Именно это и произошло с Таэ-Джун Парком, который необъяснимо почему пнул в спину падающего соперника. Причем, вложился в удар так, словно он был чемпионским.

Ничто не угрожало победе корейца, который в первом периоде проявлял всяческое участие к Гашиму после получения им травмы. Но эпизод после перерыва выглядел настолько неприятно и антиспортивно, что трибуны «Гранд Палас» неодобрительно загудели. Интересно, чем думал чемпион мира, когда наносил не красящий его удар, который затмил многие его достижения. Ведь сколько бы титулов он в дальнейшем не выиграл, подобное постыдное поведение в будущем еще не раз вспомниться.

И хотя на награждении Парк помог Гашимову дойти до пьедестала, неприглядный поступок в разгар поединка, навсегда останется в памяти. За ходом финала с трибуны наблюдал и президент Всемирного тхэквондо Чунг-Вон Чоу, который наверняка был удивлен поступком своего соотечественника. И наверняка эпизод еще будет обсуждаться.

После случившегося Парк извинился перед нашим тхэквондистом, уверил его, что сделал не нарочно. Но осадок, конечно же, остался в любом случае. И не будет удивительно, если этот момент попадет в нарезки неспортивного поведения на Олимпиаде.

Заки Фейзуллаев, Париж

İdman.biz

Новости по теме

Париж-2024: Три вида у Агамировой позади - ФОТО - ВИДЕО
17:48
Париж-2024

Париж-2024: Три вида у Агамировой позади - ФОТО - ВИДЕО

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали соревнования по художественной гимнастике
Париж-2024: Определились соперники двух наших борцов
17:45
Париж-2024

Париж-2024: Определились соперники двух наших борцов

Состоялась ​​жеребьевка второго дня соревнований по вольной борьбе на летних Олимпийских играх-2024 в Париже
Европейское дзюдо смакует победу Хидаята - ФОТО
15:24
Париж-2024

Европейское дзюдо смакует победу Хидаята - ФОТО

Европейский Союз дзюдо (EJU) публикует фотоподборку ярких моментов Олимпиады в Париже
Париж-2024: Рзазаде и Нурмагомедов уступили - ФОТО
15:20
Париж-2024

Париж-2024: Рзазаде и Нурмагомедов уступили - ФОТО

На летних Олимпийских играх Париж-2024 продолжаются соревнования по борьбе
Париж-2024: Определился соперник Хасрата Джафарова в бою за бронзу
13:10
Париж-2024

Париж-2024: Определился соперник Хасрата Джафарова в бою за бронзу

Сегодня на летних Олимпийских играх Париж-2024 завершатся соревнования по греко-римской борьбе
Гашим Магомедов: "Я читаю и вижу все ваши комментарии" - ВИДЕО
12:58
Париж-2024

Гашим Магомедов: "Я читаю и вижу все ваши комментарии" - ВИДЕО

"Спасибо всем за поздравления и поддержку"

Самое читаемое

Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО
6 Августа 20:38
Париж-2024

Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по греко-римской борьбе

Париж-2024: Гашим Магомедов травмировался в финале и завоевал серебряную медаль - ВИДЕО - ФОТО
00:04
Париж-2024

Париж-2024: Гашим Магомедов травмировался в финале и завоевал серебряную медаль - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже начались соревнования по тхэквондо
Оригинальный жест Хидаята: повесил олимпийскую медаль на шею тренеру - ВИДЕО
7 Августа 18:43
Париж-2024

Оригинальный жест Хидаята: повесил олимпийскую медаль на шею тренеру - ВИДЕО

Это произошло после того, как наш олимпийский чемпион вернулся из французской столицы, где вошёл в историю
Париж-2024: Джафаров будет биться за бронзу - ВИДЕО - ФОТО
7 Августа 21:14
Париж-2024

Париж-2024: Джафаров будет биться за бронзу - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжают выступление на Олимпиаде в Париже