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В Олимпийском доме Азербайджана в Париже прошли встречи с представителями международных спортивных организаций - ФОТО

Париж-2024
Новости
8 Августа 2024 11:22
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В Олимпийском доме Азербайджана в Париже прошли встречи с представителями международных спортивных организаций - ФОТО

7 августа в Олимпийском доме Азербайджана, действующем в Париже в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024, состоялись встречи с олимпийскими делегациями ряда стран и представителями международных спортивных организаций.

İdman.biz сообщает, что успешное выступление нашего тхэквондиста Гашима Магомедова, завоевавшего серебряную медаль на Олимпийских играх, было встречено участниками мероприятия с большой радостью и аплодисментами.

На мероприятии также были отмечены дни рождения представителей азербайджанских СМИ - Шамседдина Аббасова (CBC TV), Эльмира Алиева (Haqqin.az) и Дилавера Наджафова (Министерство молодежи и спорта), которые широко освещали соревнования наших спортсменов на Олимпийских играх. Участники мероприятия поздравили журналистов и пожелали им успехов в деятельности.

Художественная часть мероприятия продолжилась концертной программой в исполнении певца Мардана Кязимова.

İdman.biz

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