Париж-2024: Хасрат Джафаров завоевал бронзу - ФОТО

Сегодня на летних Олимпийских играх Париж-2024 завершатся соревнования по греко-римской борьбе.

İdman.biz сообщает, что определятся победители в двух весовых категориях.

На ковер вышел борец сборной Азербайджана. Это был последний шанс для наших «классиков» открыть медальный счет в Париже.

Классическая борьба

67 кг

Хасрат Джафаров провел свой последний поединок на Олимпийских играх. Он попробовал свои силы в бою за бронзу. Соперником серебряного и бронзового призера чемпионатов мира был Амантур Исмаилов (Кыргызстан). Встреча завершилась уверенной победой Хасрата - 8:0. Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что наша сборная по греко-римской борьбе отправилась в столицу Франции в составе 5 спортсменов. Четверо из них завершили выступление без медалей.

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