Париж-2024: Осман Нурмагомедов в 1/4 финала - ФОТО

На летних Олимпийских играх Париж-2024 продолжаются соревнования по борьбе.
İdman.biz сообщает, что сегодня начались бои борцов вольного стиля.
В первый день стартовали соревнования в двух весовых категориях. Сборная Азербайджана представлена в обеих категориях. Соревнования по борьбе еачались в 13:30 по бакинскому времени.
Вольная борьба
57 кг
1/8 финала
Алиаббас Рзазаде начал соревнования с 1/8 финала. Золотой и серебряный призер чемпионата Европы боролся с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым. Поединок завершился победой соперника со счетом 11:4.
86 кг
Осман Нурмагомедов провел свой первый поединок в 1/8 финала. Он встретился с представителем Монголии Баасаньяргалом Бямбасуреном и победил, выйдя в четвертьфинал.
Отметим, что завтра состоятся утешительные и медальные поединки в этих двух весах.
İdman.biz