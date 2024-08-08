Париж-2024: Осман Нурмагомедов в 1/4 финала - ФОТО

На летних Олимпийских играх Париж-2024 продолжаются соревнования по борьбе.

İdman.biz сообщает, что сегодня начались бои борцов вольного стиля.

В первый день стартовали соревнования в двух весовых категориях. Сборная Азербайджана представлена в обеих категориях. Соревнования по борьбе еачались в 13:30 по бакинскому времени.

Вольная борьба

57 кг

1/8 финала

Алиаббас Рзазаде начал соревнования с 1/8 финала. Золотой и серебряный призер чемпионата Европы боролся с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым. Поединок завершился победой соперника со счетом 11:4.

86 кг

Осман Нурмагомедов провел свой первый поединок в 1/8 финала. Он встретился с представителем Монголии Баасаньяргалом Бямбасуреном и победил, выйдя в четвертьфинал.

Отметим, что завтра состоятся утешительные и медальные поединки в этих двух весах.

İdman.biz