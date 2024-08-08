Гашим Магомедов: «Я наслаждался боями и если бы не травма...»

«Я наслаждался атмосферой Олимпиады. И рассчитываю поехать в Лос-Анджелес, чтобы бороться за золото».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), выигравший парижское серебро.

Он отметил, что всплоть до финала все бои провел на одном дыхании. «Вы видели как я выступал, просто ловил момент, был вдохновлен боями. Конечно же, рассчитывал в финале победил Таэ-Джун Парка, которого обыгрывал несколькими месяцами ранее в финале Кубка президента. Но полученная травма не дала возможности это сделать. Значит, так и должно было быть, на все воля Всевышнего», - отметил Магомедов.

Он добавил, что посвящает награду своей семье и супруге, а также рассказал о полученной травме: «Есть подозрения не перелом берцовой кости, но все будет видно после обследования».

Магомедов прокомментировал эпизод в конце финала, когда кореец пнул его ногой, хотя Гашим и так уже терял равновесие: «Это спорт. Я понимаю, что кореец хотел выиграть любой ценой, это финал. Но после боя он подошел и извинился, сказал, что сделал не специально, а в пылу борьбы».

Гашим признался, что наслаждается моментом: «Отец –мой личный тренер. Я начал заниматься тхэквондо с пяти лет. Конечно же, грезил об Олимпиаде, но тогда она казалась недостижимой мечтой. А теперь я здесь и завоевал серебро».

Он также поблагодарил всех за поддержку. «Здесь присутствовал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководство Федерации. Спасибо всем им большое. Хочу сказать спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за развитие спорта в стране. Появилось много Олимпийских комплексов, баз, есть все условия для полноценной подготовки», - заявил Магомедов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz