Торжество бойцовского духа Гашима Магомедова

Азербайджанское тхэквондо вписало новую страницу в свою олимпийскую историю. Гашим Магомедов (58 кг) был единственным в Париже нашим представителем в этом виде, запомнившись своим ярким выступлением. Парижский даянг принес ему серебряную награду и заслуженный триумф.

Как передает İdman.biz, выступление Гашима на пути к финалу получилось достаточно фееричным. Каждый бой оказывался ярким и насыщенным, а наш спортсмен запомнился ярким атакующим стилем. В особенностями, четкими ударами в голову, от которых пострадали практически все его соперники. И это при том, что Гашимов имел десятый рейтинг среди участников, хотя практика показывает, что этот фактор, особенно на Олимпиаде, не играет первостепенной роли.

В стартовой встрече наш тхэквондист нанес поражение Джеку Вулли (Ирландия), далее выиграл у Адриана Висенте Юнты (Испания), а главным испытанием перед финалом стал поединок против Вито Дель-Аквилы. Гашим превзошел итальянца во всех компонентах, а во втором раунде соперник смог взять лишь одно очко, тогда как дебютант Олимпиады набрал 11! Более чем уверенная победа, которая вывела Магомедова в финал, где поджидал чемпион мира Таэ-Джон Парк. Кореец с самого начала пошел в атаку, а вскоре азербайджанский тхэквондист получил трамву ноги, которая выбила его из колеи. Он пытался продолжить бой, но уже в концу первого раунда вновь понадобилась помощь врачей. Гашим волочил ногу и было очевидно, что в таком состоянии поделать против Парка он ничего не сможет.

Но важно, что он довел схватку до конца, заслужил овации зала и продемонстрировал бойцовский дух и характер. При том что Парк в концовке встречи нанес еще большую травму азербайджанскому спортсмену под негодование зала. Гашим не смог самостоятельно покинуть даянг, понадобилась помощь персонала. Поэтому его серебро – это особая награда, подчеркивающая мужество Гашима и его волю.

Для отечественного тхэквондо эта четвертая олимпийская награда за всю историю. После урожайного Рио-Де-Жанейро, где Радик Исаев завоевал титул, а Милад Беиги Харчегани и Патимат Абакарова завоевали бронзу, Токио не принес пьедестала. И вот теперь, спустя восемь лет, четвертый пьедестал Летних Игр для отечественной школы.

Гашим выиграл олимпийскую медаль в возрасте 24 лет и наверняка он постарается преумножить свои успехи на главном старте четырехлетия. К тому же с прошлого года результаты атлета пошли по нарастающей: бронза на Евроиграх в Кракове, затем победа на чемпионате Европы в Таллине, выигрыш чемпионской серии «Большого шлема» в Китае, который и принес лицензию в Париж, третье место на ЕВРО в Белграде и, наконец, олимпийский триумф.

Теперь от Магомедова можно ждать новых успехов, но уже в ранге серебряного призера Олимпиады.

Заки Фейзуллаев, Париж

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