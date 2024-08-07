Париж-2024: задержан австралийский спортсмен - ПРИЧИНА

Еще один неприятный инцидент произошел на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг был задержан в Париже по подозрению в покупке наркотиков.

У него также был обнаружен один грамм наркотиков.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Австралийский национальный олимпийский комитет расследует это дело.

Отметим, что сборная Австралии по хоккею на траве проиграла Нидерландам со счетом 0:2 в 1/4 финала Олимпиады.

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