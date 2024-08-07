Париж-2024: Шанс на бронзу Санана Сулейманова

Сегодня на соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде будут разыграны очередные медали.

Как передает İdman.biz, одним из тех, кому предстоит биться за пьедестал, является Санан Сулейманов (77 кг). Азербайджанский «классик», являющийся серебряным призером чемпионата мира, проведет схватку за бронзу. Его соперик определится позже.

Отметим, что Сулейманов накануне обыграл в основной сетке Аика Мнацаканяна (Болгария) и Золтана Леваи (Венгрия), но в полуфинале уступил Демеу Жадраеву (Казахстан).

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