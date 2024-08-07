7 Августа 2024
RU

Париж-2024: Шанс на бронзу Санана Сулейманова

Париж-2024
Новости
7 Августа 2024 09:24
190
Париж-2024: Шанс на бронзу Санана Сулейманова

Сегодня на соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде будут разыграны очередные медали.

Как передает İdman.biz, одним из тех, кому предстоит биться за пьедестал, является Санан Сулейманов (77 кг). Азербайджанский «классик», являющийся серебряным призером чемпионата мира, проведет схватку за бронзу. Его соперик определится позже.

Отметим, что Сулейманов накануне обыграл в основной сетке Аика Мнацаканяна (Болгария) и Золтана Леваи (Венгрия), но в полуфинале уступил Демеу Жадраеву (Казахстан).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сабах Шариати завершил карьеру - ВИДЕО
11:26
Париж-2024

Сабах Шариати завершил карьеру - ВИДЕО

Такое решение 35-летняя спортсмен приняла после того, как занял 5-е место на летних Олимпийских играх в Париже-2024
"Мы все ждем от Хасрата Джафарова золотую медаль" - ВИДЕО - ФОТО
11:25
Париж-2024

"Мы все ждем от Хасрата Джафарова золотую медаль" - ВИДЕО - ФОТО

Он прокомментировал выступление наших "классиков" на летних Олимпийских играх в Париже-2024
Мария Стадник: "17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан"
10:54
Париж-2024

Мария Стадник: "17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан"

"Теперь пришло время написать другую историю"
Париж-2024: Куба, Греция и Бахрейн завоевали золото
09:32
Париж-2024

Париж-2024: Куба, Греция и Бахрейн завоевали золото

Число стран, завоевавших медали на Олимпиаде-2024 в Париже, увеличилось до 76
Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ
09:29
Париж-2024

Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 15 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже
Париж-2024: Олимпийский час Джафарова и Гусейнова
09:21
Париж-2024

Париж-2024: Олимпийский час Джафарова и Гусейнова

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжают выступление на Олимпиаде в Париже

Самое читаемое

Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО - ВИДЕО
4 Августа 14:56
Париж-2024

Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО - ВИДЕО

По сумме результатов легкоатлеток в двух группах Анна пробилась в финал
Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО
6 Августа 20:38
Париж-2024

Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по греко-римской борьбе

Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения
5 Августа 19:14
Париж-2024

Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения

Во время церемонии награждения флаг победившей страны был вывешен неправильно
Париж-2024: Домингес в вышел в финал - ВИДЕО - ФОТО
4 Августа 15:41
Париж-2024

Париж-2024: Домингес в вышел в финал - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня боксер Альфонсо Домингес (92 кг) провел полуфинальный бой на Олимпиаде в Париже