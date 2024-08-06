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Париж-2024: Стадник уступила в четвертьфинале - ВИДЕО - ФОТО

Париж-2024
Новости
6 Августа 2024 15:21
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Париж-2024: Стадник уступила в четвертьфинале - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже начинаются соревнования по женской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, все внимание сосредоточено на Марии Стадник (50 кг). Азербайджанская спортсменка стала автором уникального достижения, пробившись на свои пятые по счету Летние Игры. На всех предыдущих Стадник поднималась на пьедестал, завоевав две серебряные и две бронзовые награды. Она предприняла очередную попытку подняться на олимпийский пьедестал.

Мария в первой схватке обыграла Анастасию Блавьяс (Германия, 6:2) и вышла в четвертьфинал. На этой стадии она встретилась с Отгонжаргал Долгоржав (Монголия). Наша спортсменка вела против соперницы, но в итоге уступила - 4:4.

İdman.biz

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