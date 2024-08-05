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Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения

Париж-2024
Новости
5 Августа 2024 19:14
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Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения

Еще один скандал произошел на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что во время церемонии награждения по спортивной гимнастике флаг победившей страны был вывешен неправильно.

Японский спортсмен Шинноске Ока занял 1-е место, а колумбиец Анхель Барахаса - 2-е место в перекладине. Бронзовые медали с одинаковым счетом получили китаец Чжан Боэн (Китай) и тайваньец Тан Цзя-Хун (Тайвань). По правилам, во время церемонии награждения флаги этих стран должны быть вывешены рядом, но организаторы допустили ошибку. Флаг Тайваня был вывешен под флагом Китая.

Отметим, что вывешивание перевернутого олимпийского флага во время открытия Игр вызвало серьезный резонанс в мире.

İdman.biz

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