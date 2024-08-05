Париж-2024: Недовольный условиями чемпион заснул в парке

Итальянский пловец Томаш Чеккон заснул на улице в олимпийской деревне, из-за того, что в комнатах, где живут спортсмены, нет кондиционеров.

Как сообщает İdman.biz, гребец из Саудовской Аравии Гусейн Алирез поделился этим в соцсетях.

Спортсмен, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Париже, спал на полотенце у скамейки в парке.

Ранее Чеккон пожаловался на условия во французской столице, заявив, что организация Токио-2020 прошла на более высоком уровне. В частности, итальянец подчеркнул отсутствие кондиционеров в номерах в жаркую погоду.

Отметим, что на Играх Томас завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине и бронзовую медаль в эстафете на той же дистанции.

İdman.biz