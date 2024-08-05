Первый рейтинг после Олимпиады: Гейдаров и Коцоев уходят в отрыв

Международная федерация дзюдо опубликовала новый мировой рейтинг с учетом результатов Олимпиады в Париже.

Как сообщает İdman.biz, ведущие азербайджанские спортсмены укрепили свои лидирующие позиции. Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), которые еще до Летних Игр находились на первом месте, еще больше увеличили отрыв от конкурентов.

Ставший седьмым в Париже Ушанги Кокаури (+100 кг) поднялся на четыре строчки и занимает 13-е место. Балабей Агаев (60 кг) остался седьмым, Яшар Наджафов (66 кг) опустился на 10 строчек и идет 21-м, а Зелим Цкаев (81 кг), потерявший два пункта, восьмым.

А Эльджан Гаджиев (90 кг) поднялся на две позиции и находится в Топ-15, потеснив на 16-е место Мурада Фатиева.

В женском зачете улучшила рейтинг Лейла Алиева, поднявшаяся с 22-й на 20-ю строчку. А у Гюльтадж Мамедалиевой -4 и 27-е место.

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