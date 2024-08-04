Париж-2024: Джокович стал олимпийским чемпионом

На Олимпиаде-2024 в Париже состоялся финальный поединок в мужских индивидуальных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, в решающем бою встретились Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания).

Сербский теннисист, 24-кратный победитель соревнований «Большого шлема», в обоих сетах оказался сильнее своего соперника. Джокович выиграл со счетом 7:6. До этого он трижды проигрывал в полуфиналах Олимпийских игр.

Отметим, что Новак является рекордсменом по количеству побед на соревнованиях «Большого шлема».

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