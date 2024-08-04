4 Августа 2024
RU

Скрытые герои победы - ФОТО

Париж-2024
Новости
4 Августа 2024 12:00
180
Скрытые герои победы - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду в Париже с двумя золотыми медалями.

Как сообщает İdman.biz, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вернулись домой олимпийскими чемпионами в весовых категориях 73 и 100 кг.

Это победа азербайджанских дзюдоистов, а также спорта страны. Конечно, за каждой победой стоит большой и упорный труд, воля и в то же время системная командная работа.

В Азербайджане, который является спортивной страной, забота и внимание к спортсменам на государственном уровне является самым большим стимулом для деятельности этой команды. За кулисами неустанно трудятся десятки специалистов, чтобы каждый спортсмен имел успешный результат и чтобы наш гимн исполнялся на самых престижных соревнованиях. Среди них есть те, кого нигде не видели, но они выходят на поле борьбы вместе с каждым спортсменом. Эти невидимые герои – профессионалы, отвечающие за физическое здоровье спортсменов. Эти люди являются важнейшими членами команды, которым принадлежит незаменимая роль в физическом здоровье каждого спортсмена, в быстром и профессиональном устранении травм.

С 2017 года членами этой команды также являются научно-образовательная лаборатория Азербайджанской спортивной академии и ее профессиональная команда. Научно-учебная лаборатория Азербайджанской спортивной академии в тесном сотрудничестве с различными федерациями проводит функциональные тесты для проверки физической подготовки спортсменов и членов национальной сборной, разрабатывает и проверяет правильность упражнений по необходимым направлениям для успеха на ответственных соревнованиях. Она сопровождает спортсменов со своими профессиональными врачами при устранении различных травм и других реабилитационных процессах.

Сегодня реабилитационный процесс Научно-учебной лаборатории Академии спорта осуществляют высококвалифицированные врачи, профессиональные инструкторы, имеющие сертификат трехуровневой программы физической реабилитации австрийской компании ComplexCore.

Сотрудники научно-педагогической лаборатории Академии спорта, являющиеся скрытыми героями не только спортивных соревнований, но и Отечественной войны, добились неоценимых результатов в процессе реабилитации большого количества ветеранов. И каждая одержанная победа мотивирует их работать с большей настойчивостью и волей.

İdman.biz

Новости по теме

"Сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать для Азербайджана золотую медаль"
16:05
Париж-2024

"Сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать для Азербайджана золотую медаль"

«Я приехал на Олимпийские игры, чтобы выиграть золото»
Второй ФИНАЛ
16:01
Париж-2024

Второй ФИНАЛ

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал летних Олимпийских игр-2024 в Париже
Париж-2024: Домингес в вышел в финал
15:41
Париж-2024

Париж-2024: Домингес в вышел в финал

Сегодня боксер Альфонсо Домингес (92 кг) провел полуфинальный бой на Олимпиаде в Париже
Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО
14:56
Париж-2024

Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО

По сумме результатов легкоатлеток в двух группах Анна пробилась в финал
Анна и финал
14:56
Париж-2024

Анна и финал

Анна Скидан открывала программу в группе А
Париж-2024: Спортсмен, выигравший первое золото для своей страны - "Я проснулся утром и написал..."
14:26
Париж-2024

Париж-2024: Спортсмен, выигравший первое золото для своей страны - "Я проснулся утром и написал..."

"Пока я не осознал полностью победу"

Самое читаемое

Париж-2024: Зелим Коцоев выиграл олимпийское золото! - ВИДЕО - ФОТО
1 Августа 19:57
Париж-2024

Париж-2024: Зелим Коцоев выиграл олимпийское золото! - ВИДЕО - ФОТО

В финале Зелим пропустил на исходе первой минуты прием, но смог отыграться и победить, завоевав золото
Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ
2 Августа 20:51
Париж-2024

Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ

Азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду с двумя золотыми медалями, написав новую историю
Международный олимпийский комитет извинился перед Азербайджаном за заявления французского телеканала - ФОТО
2 Августа 15:46
Париж-2024

Международный олимпийский комитет извинился перед Азербайджаном за заявления французского телеканала - ФОТО

МОК отреагировал на письмо протеста Министерства молодежи и спорта Азербайджана
Париж-2024: Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали
2 Августа 17:51
Париж-2024

Париж-2024: Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали

Причиной этого стал его неспортивный поступок