Скрытые герои победы - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду в Париже с двумя золотыми медалями.

Как сообщает İdman.biz, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вернулись домой олимпийскими чемпионами в весовых категориях 73 и 100 кг.

Это победа азербайджанских дзюдоистов, а также спорта страны. Конечно, за каждой победой стоит большой и упорный труд, воля и в то же время системная командная работа.

В Азербайджане, который является спортивной страной, забота и внимание к спортсменам на государственном уровне является самым большим стимулом для деятельности этой команды. За кулисами неустанно трудятся десятки специалистов, чтобы каждый спортсмен имел успешный результат и чтобы наш гимн исполнялся на самых престижных соревнованиях. Среди них есть те, кого нигде не видели, но они выходят на поле борьбы вместе с каждым спортсменом. Эти невидимые герои – профессионалы, отвечающие за физическое здоровье спортсменов. Эти люди являются важнейшими членами команды, которым принадлежит незаменимая роль в физическом здоровье каждого спортсмена, в быстром и профессиональном устранении травм.

С 2017 года членами этой команды также являются научно-образовательная лаборатория Азербайджанской спортивной академии и ее профессиональная команда. Научно-учебная лаборатория Азербайджанской спортивной академии в тесном сотрудничестве с различными федерациями проводит функциональные тесты для проверки физической подготовки спортсменов и членов национальной сборной, разрабатывает и проверяет правильность упражнений по необходимым направлениям для успеха на ответственных соревнованиях. Она сопровождает спортсменов со своими профессиональными врачами при устранении различных травм и других реабилитационных процессах.

Сегодня реабилитационный процесс Научно-учебной лаборатории Академии спорта осуществляют высококвалифицированные врачи, профессиональные инструкторы, имеющие сертификат трехуровневой программы физической реабилитации австрийской компании ComplexCore.

Сотрудники научно-педагогической лаборатории Академии спорта, являющиеся скрытыми героями не только спортивных соревнований, но и Отечественной войны, добились неоценимых результатов в процессе реабилитации большого количества ветеранов. И каждая одержанная победа мотивирует их работать с большей настойчивостью и волей.

İdman.biz