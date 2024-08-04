Хидаят Гейдаров: "Я был в таком шоке, что даже не смог от всей души порадоваться"

«Я очень рад, что стал олимпийским чемпионом».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Он рассказал, что потом не смотрел свои поединки во французской столице, но видел эпизоды на видео:

«Я был настолько потрясен, что даже не мог порадоваться от всего сердца. Первыми поздравили господин Президент Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева. Благодарю нашу федерацию за то, что она создала для меня все условия. Я благодарен всем, кто меня поздравил, моему народу. То, что я испытал, было невероятно. Эльнур Мамедли стал свидетелем того, как я стал рука об руку чемпионом Европы, мира и, наконец, олимпийским чемпионом. После этого наша следующая цель - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Нас также ждет ряд чемпионатов. После небольшого перерыва вернусь на арены. Я хочу стать олимпийским чемпионом во второй раз».

Отметим, что Хидаят Гейдаров завоевал титул олимпийского чемпиона после победы в финале над французом Жоаном-Бенджамином Габа.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz