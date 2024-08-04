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Наши олимпийские чемпионы вернулись на родину - ФОТО

Париж-2024
Новости
4 Августа 2024 05:58
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Наши олимпийские чемпионы вернулись на родину - ФОТО

Наши дзюдоисты, одержавшие историческую победу на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.biz, олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг) в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали представители Федерации дзюдо Азербайджана, спортивной общественности, болельщики и члены семей.

Гейдаров, начавший на Олимпиаде со стадии 1/8 финала, в первом матче победил израильского спортсмена Тохара Бутбуля, а в 1/4 финала канадца Артура Маргелидона иппоном. Звание олимпийского чемпиона он завоевал, победив представителя Косово Акила Гьякова в полуфинале и француза Джона Бенджамина Габу в финале.

Зелим Коцоев, начавший соревнование со стадии 1/8 финала, в первом поединке встретился с поляком Петром Кучерой. Наш чемпион Европы и мира, победивший своего соперника иппоном, вышел в 1/4 финала, где победил представителя Израиля Петера Пальчика. Здесь он победил узбекистанца Музаффарбека Туробоева вазе-ари и вышел в финал. В финальном поединке наш представитель победил иппоном грузина Илию Суламанидзе и стал олимпийским чемпионом.

Отметим, что в последний раз сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Этого добился Эльнур Мамедли (73 кг).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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