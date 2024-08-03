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Ростислав Певцов: "Это была одна из лучших гонок в моей жизни"

Париж-2024
Новости
3 Августа 2024 16:57
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Ростислав Певцов: "Это была одна из лучших гонок в моей жизни"

«Несмотря на неудачу, это была одна из лучших гонок в моей жизни».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский триатлет Ростислав Певцов, занявший 43-е место на Олимпиаде в Париже.

Для спортсмена эти Летние Игры стали третьими в карьере. «Трижды олимпиец. Когда начинал заниматься триатлоном, то попадание на Олимпиаду являлось недостижимой мечтой. Никогда не думал, что смогу выступить на ней три раза. Я ни о чем не жалею. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом долгом и сложном пути», - отметил Певцов.

İdman.biz

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