Марьям Шейхализаденгях: «Я довольна показанным результатом в Париже»

«Заплыв прошел хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила азербайджанская пловчиха Марьям Шейхализаденгях, занявшая 35-е место на дистанции 50 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

Она отметила, что в этом виде программы на Летних Играх соревнуются 80 спортсменок. «С утра у меня было хорошее самочувствие, настраивалась на борьбу. Я довольнв показанным результатом (26.76), это для меня лучшее время в сезоне. Да, на открытой воде можно показать и лучший результат, но разница между соревнованиями на воздухе и в комплексе довольно существенная», - подчеркнула Шейхализадгях.

Марьям выступала и на Летних Играх в Токио, так что может сравнивать атмосферу соревнований: «Мне кажется, что в Токио было получше. Здесь надо целый час добираться от олимпийской деревни до тренировочного зала, еда в Японии также была лучше. Главное, что я показала хороший результат в Париже».

Шейхалиденгях добавила, что в дальнейщих планах выступление на состязаниях мирового уровня. «Надо продолжать набираться опыта и быть готовым к стартам, в том числе, и ментально. Это очень важно», - заключила пловчиха.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz