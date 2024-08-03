Диана Дымченко: «Сложно было собраться психологически» - ФОТО

«Много чего не получилось. Прежде всего, сложно собраться психологически».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила азербайджанская спортсменка Диана Дымченко, занявшая 17-е место в академической гребле на дистанции 2000 метров на Олимпиаде.

Она добавила, что было много эмоций. «Олимпиада – большое событие. Может, сезон получился нестабильный, ведь Летние Игры – самый важный старт. Есть чувство неудовлетворения от того, что заняла такое место. Еще в 1/8 финала, я чувствовала, что что-то идет не так. А в четвертьфинале слабо стартовала и пришла к финишу четвертой. Если бы была в первой двойке, то были бы предпосылки к дальнейшей борьбе. Лидеры были все рядышком», - добавила Дымченко.

Диана также отметила, что выступление за сборную Азербайджана дает ей новый стимул и федерация ее всячески поддерживает.

İdman.biz