Из лидеров мирового рейтинга в олимпийские чемпионы

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали одними из немногих, кто победил на Олимпиаде в Париже в статусе лидеров мирового рейтинга.

Как передает İdman.biz, оба чемпиона мира выступали на Летних Играх в ранге первых сеянных участников, учитывая первую строчку в табели о рангах.

Помимо Хидаята и Зелима, лишь один дзюдоист в Париже смог также оправдать статус рейтинг-фаворита. Это грузин Лаша Бекаури (90 кг), ставший двукратным олимпийским чемпионом.

Что касается женского зачета, то тут сразу четыре спортсменки, являющиеся лидерами мирового рейтинга, выиграли титул. Это узбечка Диора Кельдиорова (52 кг), Криста Дегучи (57 кг) из Канады, хорватка Барбара Матич (70 кг) и итальянка Алис Беланди (78 кг).

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