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Париж-2024: Азербайджан остался вне плей-офф - ФОТО

Париж-2024
Новости
3 Августа 2024 21:34
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Париж-2024: Азербайджан остался вне плей-офф - ФОТО

Женская сборная Азербайжана по баскетболу 3x3 осталась за бортом плей-офф на Олимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер в заключительном матче группового этапа уступила Канаде (19:21), осталась на шестом проходном месте и затем ожидала результаты встреч конкурентов.

Шедшая позади нас Франция переиграла Австралию (18:16), и обошла Азербайджан в таблице, тогда как Китай уступил США - 12:14.

В итоге, наша команда заняла восьмое место и завершила Олимпиаду.

İdman.biz

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