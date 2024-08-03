Париж-2024: Азербайджан остался вне плей-офф - ФОТО

Женская сборная Азербайжана по баскетболу 3x3 осталась за бортом плей-офф на Олимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер в заключительном матче группового этапа уступила Канаде (19:21), осталась на шестом проходном месте и затем ожидала результаты встреч конкурентов.

Шедшая позади нас Франция переиграла Австралию (18:16), и обошла Азербайджан в таблице, тогда как Китай уступил США - 12:14.

В итоге, наша команда заняла восьмое место и завершила Олимпиаду.

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