Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ

Завершились индивидуальные соревнования дзюдоистов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду с двумя золотыми медалями, написав новую историю.

Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев спели наш гимн во французской столице.

Спортсменам из 5 стран удалось занять высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях дзюдоистов на Играх. Азербайджан и Япония добились этого, завоевав по две золотые медали, а Франция, Грузия и Казахстан - по одной.

Всего медали на Олимпиаде-2024 в Париже завоевали дзюдоисты из 13 стран. Азербайджан (2-0-0) занял второе место в медальном зачете. Япония (2-1-2) заняла первое место, Франция (1-2-1) замкнула тройку.

Отметим, что этот показатель является достижением в истории азербайджанского дзюдо.

Медальный зачёт на Олимпиаде в Париже-2024

Место Страна Золото Серебро Бронза Количество медалей 1 Япония 2 1 2 5 2 АЗЕРБАЙДЖАН 2 0 0 2 3 Франция 1 2 1 4 4 Грузия 1 2 0 3 5 Казахстан 1 0 1 2 6 Южная Корея 0 1 1 2 7 Бразилия 0 1 0 1 8-10 Таджикистан 0 0 2 2 Узбекистан 0 0 2 2 Молдова 0 0 2 2 11-13 Испания 0 0 1 1 Израиль 0 0 1 1 Греция 0 0 1 1

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