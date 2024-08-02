Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ

Завершились индивидуальные соревнования дзюдоистов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду с двумя золотыми медалями, написав новую историю.
Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев спели наш гимн во французской столице.
Спортсменам из 5 стран удалось занять высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях дзюдоистов на Играх. Азербайджан и Япония добились этого, завоевав по две золотые медали, а Франция, Грузия и Казахстан - по одной.
Всего медали на Олимпиаде-2024 в Париже завоевали дзюдоисты из 13 стран. Азербайджан (2-0-0) занял второе место в медальном зачете. Япония (2-1-2) заняла первое место, Франция (1-2-1) замкнула тройку.
Отметим, что этот показатель является достижением в истории азербайджанского дзюдо.
Медальный зачёт на Олимпиаде в Париже-2024
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Количество медалей
|
1
|
Япония
|
2
|
1
|
2
|
5
|
2
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
Франция
|
1
|
2
|
1
|
4
|
4
|
Грузия
|
1
|
2
|
0
|
3
|
5
|
Казахстан
|
1
|
0
|
1
|
2
|
6
|
Южная Корея
|
0
|
1
|
1
|
2
|
7
|
Бразилия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
8-10
|
Таджикистан
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Молдова
|
0
|
0
|
2
|
2
|
11-13
|
Испания
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Израиль
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Греция
|
0
|
0
|
1
|
1
İdman.biz