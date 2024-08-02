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Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 20:51
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Париж-2024: Азербайджан занимает 2-е место с 2 золотыми медалями - СПИСОК МЕДАЛЕЙ

Завершились индивидуальные соревнования дзюдоистов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты завершили Олимпиаду с двумя золотыми медалями, написав новую историю.

Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев спели наш гимн во французской столице.

Спортсменам из 5 стран удалось занять высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях дзюдоистов на Играх. Азербайджан и Япония добились этого, завоевав по две золотые медали, а Франция, Грузия и Казахстан - по одной.

Всего медали на Олимпиаде-2024 в Париже завоевали дзюдоисты из 13 стран. Азербайджан (2-0-0) занял второе место в медальном зачете. Япония (2-1-2) заняла первое место, Франция (1-2-1) замкнула тройку.

Отметим, что этот показатель является достижением в истории азербайджанского дзюдо.

Медальный зачёт на Олимпиаде в Париже-2024

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Количество медалей

1

Япония

2

1

2

5

2

АЗЕРБАЙДЖАН

2

0

0

2

3

Франция

1

2

1

4

4

Грузия

1

2

0

3

5

Казахстан

1

0

1

2

6

Южная Корея

0

1

1

2

7

Бразилия

0

1

0

1

8-10

Таджикистан

0

0

2

2

Узбекистан

0

0

2

2

Молдова

0

0

2

2

11-13

Испания

0

0

1

1

Израиль

0

0

1

1

Греция

0

0

1

1

İdman.biz

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