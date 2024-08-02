Париж-2024: Азербайджан добился волевой победы над Китаем - ФОТО

Женская сборная Азербайжана по баскетболу 3x3 провела сегодня два матча на Олимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер очередной игровой день начала встречей против Австралии. Старт матча не задался для наших баскетболисток, тогда как у соперниц пошли броски и они начали уходить в отрыв. Игра на подборе также не клеилась и в результате сборная Азербайджана уступила со счетом 12:21.

А в вечерней части программы наша команда встретилась с Китаем. Начало встречи сложилось не лучшим образом, но азербайджанские баскетболистки в концовке сравняли счет, а затем вышли вперед и победили с самым финальным свистком - 21:19.

Отметим, что ранее наш коллектив обыграл США и уступил Испании, Франции и Германии.

1 Германия 5 4 1 85-72 +13 2 Канада 4 3 1 71-53 +18 3 Австралия 6 4 2 111-104 +7 4 Испания 5 3 2 78-76 +2 5 США 4 2 3 76-78 -2 6 Азербайджан 6 2 4 87-102 -15 7 Китай 6 2 4 95:111 -17 8 Франция 5 1 4 68-75 -7

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