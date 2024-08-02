Париж-2024: Азербайджан добился волевой победы над Китаем - ФОТО

Женская сборная Азербайжана по баскетболу 3x3 провела сегодня два матча на Олимпиаде в Париже.
Как передает İdman.biz, команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер очередной игровой день начала встречей против Австралии. Старт матча не задался для наших баскетболисток, тогда как у соперниц пошли броски и они начали уходить в отрыв. Игра на подборе также не клеилась и в результате сборная Азербайджана уступила со счетом 12:21.
А в вечерней части программы наша команда встретилась с Китаем. Начало встречи сложилось не лучшим образом, но азербайджанские баскетболистки в концовке сравняли счет, а затем вышли вперед и победили с самым финальным свистком - 21:19.
Отметим, что ранее наш коллектив обыграл США и уступил Испании, Франции и Германии.
|
1
|
Германия
|
5
|
4
|
1
|
85-72
|
+13
|
2
|
Канада
|
4
|
3
|
1
|
71-53
|
+18
|
3
|
Австралия
|
6
|
4
|
2
|
111-104
|
+7
|
4
|
Испания
|
5
|
3
|
2
|
78-76
|
+2
|
5
|
США
|
4
|
2
|
3
|
76-78
|
-2
|
6
|
Азербайджан
|
6
|
2
|
4
|
87-102
|
-15
|
7
|
Китай
|
6
|
2
|
4
|
95:111
|
-17
|
8
|
Франция
|
5
|
1
|
4
|
68-75
|
-7
İdman.biz