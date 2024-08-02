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Париж-2024: Азербайджан добился волевой победы над Китаем - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 19:55
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Париж-2024: Азербайджан добился волевой победы над Китаем - ФОТО

Женская сборная Азербайжана по баскетболу 3x3 провела сегодня два матча на Олимпиаде в Париже.

Как передает İdman.biz, команда в составе Александры Молленхаэур, Дины Ульяновой, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер очередной игровой день начала встречей против Австралии. Старт матча не задался для наших баскетболисток, тогда как у соперниц пошли броски и они начали уходить в отрыв. Игра на подборе также не клеилась и в результате сборная Азербайджана уступила со счетом 12:21.

А в вечерней части программы наша команда встретилась с Китаем. Начало встречи сложилось не лучшим образом, но азербайджанские баскетболистки в концовке сравняли счет, а затем вышли вперед и победили с самым финальным свистком - 21:19.

Отметим, что ранее наш коллектив обыграл США и уступил Испании, Франции и Германии.

1

Германия

5

4

1

85-72

+13

2

Канада

4

3

1

71-53

+18

3

Австралия

6

4

2

111-104

+7

4

Испания

5

3

2

78-76

+2

5

США

4

2

3

76-78

-2

6

Азербайджан

6

2

4

87-102

-15

7

Китай

6

2

4

95:111

-17

8

Франция

5

1

4

68-75

-7

İdman.biz

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