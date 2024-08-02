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Париж-2024: Мурад Аллахвердиев провёл бой в 1/4 финала - ВИДЕО - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 19:47
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Париж-2024: Мурад Аллахвердиев провёл бой в 1/4 финала - ВИДЕО - ФОТО

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются бои боксеров.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на ринг вышел еще один представитель сборной Азербайджана.

Мурад Аллахвердиев, выступающий в категории до 80 кг, проверил свои силы в поединке 1/4 финала. Наш боксер, встречавшийся с Нурбеком Оралбаем (Казахстан), проиграл со счетом 0:5 (26:30, 27:29, 27:29, 27:29, 26:30) и попрощался с Олимпиадой.

Отметим, что сборная Азербайджана по боксу вчера обеспечила свою первую медаль в Париже-2024, куда отправилась в составе 5 спортсменов. Альфонсо Домингес (92 кг) вышел в полуфинал.

İdman.biz

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