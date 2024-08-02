Париж-2024: Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили дисквалифицирован с летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, причиной этого стал его неспортивный поступок.

Тушишвили проиграл иппоном французу Тедди Ринеру в 1/4 финала. В конце боя он схватил лицо соперника, пытавшегося подняться с мата, и толкнул его. После этого действия судьи сняли его с соревнований.

Гурама лишили права участвовать в утешительных поединках за бронзовую медаль. В результате Алишер Юсупов из Узбекистана, которому пришлось с ним бороться, завоевал право участвовать в бою за третье место.

Отметим, что в этом весе азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури в утешительном поединке встретится с кубинцем Анди Грандой.

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