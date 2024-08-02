Половина наших борцов отправилась на Олимпиаду - ФОТО

Половина нашей олимпийской сборной по борьбе сегодня улетела во Францию.

Как сообщает İdman.biz, наши борцы греко-римского стиля - Мурад Мамедов (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг), а также Мария Стадник (50 кг) улетели в Париж для участия в летних Олимпийских играх.

В церемонии отъезда, состоявшейся в Международном аэропорту Гейдар Алиев, приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Федерации борьбы Азербайджана, тренеры, другие борцы и родственники олимпийцев.

Мурад и Сабах сразятся 5 августа, Санан и Мария - на следующий день, а Хасрат и Рафик - 7-го.

Отметим, что наши борцы вольного стиля, которые выступят в последние дни Олимпиады, отправятся в Париж 6 августа.

İdman.biz