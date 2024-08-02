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Международный олимпийский комитет извинился перед Азербайджаном за заявления французского телеканала - ФОТО

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 15:46
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Международный олимпийский комитет извинился перед Азербайджаном за заявления французского телеканала - ФОТО

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на письмо протеста Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета.

Как сообщил İdman.biz руководитель отдела по связям с общественностью министерства Габиль Мехтиев, МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания, сделанные корреспондентом телеканала "Франция 2" во время комментария открытия Церемония летних Олимпийских игр Париж-2024.

В письме говорится, что такие слова противоречат принципам и ценностям, пропагандируемым Международным олимпийским комитетом посредством спорта и Олимпийскихе игр. Поэтому был установлен контакт с учреждениями и лицами, ответственными за этот вопрос и им напомнили принцип работы и протоколы МОК, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Мехтиев сообщил, что, принимая во внимание предвзятую позицию телеканала France 2, вещателя летних Олимпийских игр в Париже-2024, в отношении нашей страны и письма Международного олимпийского комитета с извинениями в адрес Азербайджана, они ожидают, что правительство Франции официально извинится перед Азербайджаном.

İdman.biz

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