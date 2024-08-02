Париж-2024: Пловчиха потеряла сознание

У словацкой пловчихи Тамары Потоцкой произошел неприятный инцидент на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, она потеряла сознание во время индивидуальных соревнований на 200 метров.

Инцидент произошел после того, как Потоцкая добралась до финиша. Врачи отнесли пловчиху на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в себя и сейчас спортсменка проходит медицинское обследование.

Отметим, что это было первое выступление 21-летней пловчихи на Олимпийских играх.

İdman.biz