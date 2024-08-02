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Зелим Коцоев: "Золотая медаль Олимпиады была моей заставкой на телефон"

Париж-2024
Новости
2 Августа 2024 11:30
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Зелим Коцоев: "Золотая медаль Олимпиады была моей заставкой на телефон"

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев поделился интересной историей, которая мотивировала его выиграть титул.

Как передает İdman.biz, она началась с презентации Оргкомитетом Парижа-2024 олимпийских медалей.

«Когда только были представлены награды Игр, я сделал фото золотой в качестве заставки на телефон. И часто смотрел на нее, надеясь завоевать. Верил, что смогу это сделать. И все получилось», - подчеркнул Коцоев.

Отметим, что в финале азербайджанский дзюдоист выиграл у Илии Суламанидзе (Грузия).

İdman.biz

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