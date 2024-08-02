Париж-2024: вторая победа Кокаури - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже сегодня завершатся индивидуальные соревнования по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в седьмой день на татами вышел Ушанги Кокаури (+100 кг). Тяжеловес сборной Азербайджана, проводящий свои третьи Летние Игры, начал схваткой против Рафаэля Сильвы (Бразилия), победил иппоном и вышел в 1/8 финала. На этой стадии он победил Мартти Пуумалайнена (Финляндия) и вышел в четвертьфинал, где встретится с Кимом Минджоном (Корея).

Отметим, что в активе нашей сборной две золотые медали, завоеванные Хидаятом Гейдаровым (73 кг) и Зелимом Коцоевым (100 кг).





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