Зелим Коцоев: "Я живу дзюдо и хочу выступать как можно дольше"

«Я живу дзюдо и хочу продолжать выступления насколько долго, насколько смогу».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил олимпийский чемпион Зелим Коцоев.

Как передает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист поделился впечатлениями от своей победы в Париже: «Пока это словно сон, боюсь проснуться. Я с детства грезил об этом титуле и, наконец, его достиг».

Коцоев добавил, что намерен приумножить достижения. «В прошлом году я выиграл чемпионат Европы, затем победил на чемпионате мира и вот сейчас поднялся на высшую ступеньку пьедестала на Олимпиаде. Какие цели дальше ставлю перед собой? Не хочу останавливаться, надо продолжать дальше. Отдохну немного, залечу травму и опять буду готовится. Я такой человек, без тренировок не могу, даже на отдыхе. Проходит неделя и начинаю скучать по залу. Поэтому цели самые высокие, впереди Олимпиада в Лос-Анджелесе», - подчеркнул Зелим.

Отметим, что в финале он победил Илию Суламанидзе (Грузия).

Заки Фейзуллаев, Париж

İdman.biz