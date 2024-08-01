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Париж-2024: Коцоев вышел в полуфинал - ВИДЕО - ФОТО

Париж-2024
Новости
1 Августа 2024 14:30
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Париж-2024: Коцоев вышел в полуфинал - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже продолжаются соревнования по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в шестой день на татами вышел Зелим Коцоев (100 кг). Чемпион мира и лидер мирового рейтинга начал выступление со второго круга. Азербайджанский спортсмен выиграл у Петра Кучеры (Польша), а в четвертьфинале одолел Петера Пальчика (Израиль). В полуфинале Коцоев встретится с Музаффарбеком Туробоевым (Узбекистан).

Отметим, что пока в активе нашей сборной одна золотая медаль, завоеванная Хидаятом Гейдаровым (73 кг).

Четвертьфинальный бой с Петром Кучерой (Польша).

İdman.biz

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