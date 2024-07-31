Париж-2024: последние соперники для Дымченко

На Олимпиаде в Париже продолжаются соревнования по гребле.

Объявлено время и соперники последнего соревнования представителя сборной Азербайджана Дианы Дымченко.

Как сообщает İdman.biz, соревнование с ее участием состоится 3 августа.

Финал С, в котором примет участие Диана, начнется в 11:30 по бакинскому времени. Она будет грести на первой линии.

Соперницами Дымченко станут Кения Лечуга Аланис (Мексика), Пейдж Баденхорст (ЦАР), Йована Аршич (Сербия), Нина Костаншек (Словения), Беатрис Кунья Таварес Кардосо (Бразилия).

Ранее азербайджанская спортсменка не смогла выйти в основной полуфинал на дистанции 2000 метров и попробовала свои силы в утешительном заезде. Дымченко выступила в полуфинале C/D. Спортсмены, потерявшие шансы на медаль, боролись за путёвки в утешительных финалах C и D. Диана заняла 3-е место во второй группе полуфинала. Дистанцию ​​она преодолела за 7 минут 59,23 секунды. Наша спортсменка вышел в финал С.

İdman.biz