Олимпийский старт Певцова перенесен

Олимпийские соревнования по триатлону перенесены на завтра.

Как передает İdman.biz, сегодня в Париже должна была состоятся гонка с участием азербайджанского спортсмена Ростислава Певцова. Но после совещания по качеству воды, состоявшегося 30 июля в 3:30 утра, в котором приняли участие Оргкомитет «Париж-2024», представители Всемирного триатлона и их технические и медицинские делегаты, Международный олимпийский комитет, Метео Франс, город Париж и префектура региона Иль-де-Франс, которые проводили тесты качества воды, было принято решение отложить мужское соревнование по триатлону.

Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужское соревнование по триатлону на 31 июля в 12:45 по бакинскому времени.

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