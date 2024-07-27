Фархад Алиев: "Теперь у Дымченко будет несколько дней для подготовки к четвертьфиналу"

«Теперь у Дианы Дымчнко будет дополнительные два дня, чтобы восстановить свои силы и подготовится к полуфиналу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Фархад Алиев, комментируя старт азербайджанской спортсменки на Олимпиаде в Париже.

Дымченко в 1/8 финала в академической гребле на дистанции 2000 метров пришла к финишу третьей в своей группе, квалифицировавшись в четвертьфинал.

«У Дианы была довольно непростая подгруппа, там были немка Александра Фоэстер, Десислава Ангелова из Болгарии. Перед ней стояла задача попасть в первую тройку в заезде и пройти дальше. Потому что у тех спортсменок, кто не решил задачу с первого раза, остаются еще шансы на четвертьфинал, но надо участвовать в дополнительных заездах. А Дымченко, попав в тройку в своей группе, теперь получила возможность собраться с силами в ближайшие дни, чтобы 30 июля выступить в четвертьфинале», - подчеркнул Ф.Алиев.

Он также добавил, что соперники нашей спортсменки по четвертьфиналу определятся до конца дня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz