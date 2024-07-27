27 Июля 2024
RU

Фархад Алиев: "Теперь у Дымченко будет несколько дней для подготовки к четвертьфиналу"

Париж-2024
Новости
27 Июля 2024 13:48
170
Фархад Алиев: "Теперь у Дымченко будет несколько дней для подготовки к четвертьфиналу"

«Теперь у Дианы Дымчнко будет дополнительные два дня, чтобы восстановить свои силы и подготовится к полуфиналу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Генеральный секретарь Федерации каноэ и гребли Фархад Алиев, комментируя старт азербайджанской спортсменки на Олимпиаде в Париже.

Дымченко в 1/8 финала в академической гребле на дистанции 2000 метров пришла к финишу третьей в своей группе, квалифицировавшись в четвертьфинал.

«У Дианы была довольно непростая подгруппа, там были немка Александра Фоэстер, Десислава Ангелова из Болгарии. Перед ней стояла задача попасть в первую тройку в заезде и пройти дальше. Потому что у тех спортсменок, кто не решил задачу с первого раза, остаются еще шансы на четвертьфинал, но надо участвовать в дополнительных заездах. А Дымченко, попав в тройку в своей группе, теперь получила возможность собраться с силами в ближайшие дни, чтобы 30 июля выступить в четвертьфинале», - подчеркнул Ф.Алиев.

Он также добавил, что соперники нашей спортсменки по четвертьфиналу определятся до конца дня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мои чувства невозможно выразить словами"
15:08
Париж-2024

"Мои чувства невозможно выразить словами"

"Это была моя мечта"
Дневник дня Олимпиады: успешный старт Дымченко - ФОТО
14:36
Париж-2024

Дневник дня Олимпиады: успешный старт Дымченко - ФОТО

Пять азербайджанских спортсменов выступили сегодня на Олимпиаде в Париже
Париж-2024: Наши дзюдоисты завершили день - ФОТО
14:18
Париж-2024

Париж-2024: Наши дзюдоисты завершили день - ФОТО

Сегодня на Олимпиаде в Париже начались соревнования по дзюдо
Париж-2024: Определились первые медалисты
13:49
Париж-2024

Париж-2024: Определились первые медалисты

Первый олимпийский чемпион определился в стрельбе
Париж-2024: Наш снайпер стал 24-м на дистанции 10 м - ФОТО
13:46
Париж-2024

Париж-2024: Наш снайпер стал 24-м на дистанции 10 м - ФОТО

Сегодня на Олимпиаде в Париже стартовали соревнования по пулевой стрельбе
Дымченко вышла в олимпийский четвертьфинал
13:08
Париж-2024

Дымченко вышла в олимпийский четвертьфинал

Сегодня на Олимпиаде в Париже начались соревнования по академической гребле

Самое читаемое

Париж-2024: СКАНДАЛ вокруг соперников Хидаята Гейдарова
26 Июля 18:19
Париж-2024

Париж-2024: СКАНДАЛ вокруг соперников Хидаята Гейдарова

Алжирский дзюдоист Реуан Масуд Дрис, выступающий в весовой категории до 73 кг, может отказаться выходить на татами
"Сумгаит" открыл счет, но... - ВИДЕО
25 Июля 21:51
Азербайджанский футбол

"Сумгаит" открыл счет, но... - ВИДЕО

Сумгаитцы принимали венгерский "Фехервар"
"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО
25 Июля 23:13
Азербайджанский футбол

"Сабах" в гостях разгромил "Маккаби" - ВИДЕО

Бакинский клуб, который выступает в Лиге Конференций, провел первый матч II квалификационного раунда
"Зира" разгромила ДАК 1904 в Лиге Конференций - ВИДЕО
25 Июля 22:23
Азербайджанский футбол

"Зира" разгромила ДАК 1904 в Лиге Конференций - ВИДЕО

Команда Рашада Садыхова приняла участие в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций