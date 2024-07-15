На пути к Парижу 2024: звезды, которые напишут историю

До открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось всего 11 дней.

Как сообщает İdman.biz, соревнования во французской столице будут богаты историческими событиями.

Звезды, отправляющиеся в Париж за рекордами, постараются вписать свои имена в историю Олимпийских игр. Представляем некоторые из них.

Звезда НБА Кевин Дюрант уже является трехкратным олимпийским чемпионом. Если сборная США победит в Париже, Кевин войдет в историю как первый олимпиец, выигравший 4 золотые медали в командных видах спорта.

Но его рекорд может продержаться всего один день. Если сборная Франции по гандболу станет чемпионом, Никола Карабатич также будет носить титул четырехкратного победителя.

Джиммер Фредетт примет участие в соревнованиях 3х3 в Париже-2024. Появившись в игре, он сразу установит достижение. Баскетболист войдет в историю как первый игрок, выступавший в НБА, а затем принимавший участие в Олимпийских играх в формате 3х3.

Келси Плам и Джеки Янг имеют возможность стать первыми баскетболистками среди женщин, ставшими олимпийскими чемпионками как в 5х5, так и в 3х3.

Семикратные олимпийские чемпионки Изабель Верт и Кейт Ледеки имеют возможность стать самыми титулованными спортсменками в олимпийской истории. У них появится шанс настичь Ларису Латынину, у которой на счету 9 золотых медалей. Верт может завоевать два чемпионаства в конном спорте. Ледеки примет участие в 4 видах в Париже. Три золота даст ей возможность установить абсолютный рекорд.

Грузинский стрелок Нино Салуквадзе примет участие в своей 10-й Олимпиаде. Она установит абсолютный рекорд среди спортсменок. Снайпер, дебютировавшая в Сеуле-1988, с тех пор является участником всех Олимпийских игр.

İdman.biz