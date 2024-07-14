Здесь начнется выступление Азербайджана на Олимпиаде - ФОТО

Оргкомитет Олимпиады в Париже представил ход подготовки к соревнованиям по стрельбе из лука.

Как передает İdman.biz, в них примет участие спортсменка сборной Азербайджана Яйлагюль Рамазанова.

Турнир начнется за день до церемонии открытия Летних Игр - 25 июня пройдет квалификация. 64 спортсменки определят пары 1/32 финала и будут бороться за порядковые номера.

Соревнования пройдут в самом центре Парижа, в Эспланаде Дома инвалидов.

Она представляет собой большое зеленое пространство в седьмом районе столицы Франции.

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