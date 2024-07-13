Новые олимпийские виды спорта в Париже

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже расширили программу, включив в нее четыре дополнительных вида спорта.

Как сообщает İdman.biz, они отметили, что МОК стремится установить новые олимпийские стандарты, ориентированные на молодежь.

Брейкинг

Брейкинг состоит в списке дисциплин Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). В 2018 году он был включен в программу юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. А в 2020 году МОК сообщил об официальном включении брейкинга в программу Олимпиады в Париже в 2024 году.

Спортивное скалолазание

Спортивное скалолазание дебютировало на Олимпиаде Токио-2020 в 2021 году. В Париже пройдут два соревнования: лазание на скорость и объединенный турнир по боулдерингу и лазанию на трудность.

В боулдеринге нужно с ограничением по количеству попыток и времени пройти серию коротких трасс на стене высотой 4,5 м. В лазании на скорость спортсмены преодолевают стену высотой 15 м и наклоном 5°. В лазании на трудность скалолазы взбираются со страховкой по стене высотой более 15 м, за 6 минут спортсмены должны как можно выше подняться по трассе, не планируя маршрут заранее.

Скейтбординг

Скейтбординг — это передвижение, катание и выполнение трюков на специальной легкой доске, скейтборде. Во второй половине XX века скейтбординг был важной частью уличной культуры, а в начале XXI века стал признанным профессиональным видом спорта. Впервые скейтбординг включили в программу Олимпиады Токио-2020.

Серфинг

Серфинг — это соревнования на скорость и дальность передвижения на прибойных волнах. Спортсмены на досках выполняют различные трюки. При оценке выступления учитываются уровень сложности, скорость движения, плавность выполнения, разнообразие. Первые олимпийские турниры среди мужчин и женщин прошли на Олимпиаде Токио-2020.

İdman.biz