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Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО

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20 Апреля 2024 20:12
Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО

20 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица».

Как сообщает İdman.biz, министр проинформировал гостей о проделанной работе в сфере спорта в нашей стране и достигнутых успехах.

Представители оценочной комиссии отметили, что знакомы с действующими в Баку спортивными объектами. На встрече обсуждался вопрос номинации Баку на звание «Спортивной столицы» мира в 2026 году.

В ходе обсуждений было отмечено, что Азербайджан имеет большой опыт проведения международных турниров.

Отметим, что во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник управления спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz

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