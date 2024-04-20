Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО

20 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица».

Как сообщает İdman.biz, министр проинформировал гостей о проделанной работе в сфере спорта в нашей стране и достигнутых успехах.

Представители оценочной комиссии отметили, что знакомы с действующими в Баку спортивными объектами. На встрече обсуждался вопрос номинации Баку на звание «Спортивной столицы» мира в 2026 году.

В ходе обсуждений было отмечено, что Азербайджан имеет большой опыт проведения международных турниров.

Отметим, что во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник управления спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz