Обсуждена кандидатура Баку на звание "Спортивной столицы" - ФОТО

20 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица».
Как сообщает İdman.biz, министр проинформировал гостей о проделанной работе в сфере спорта в нашей стране и достигнутых успехах.
Представители оценочной комиссии отметили, что знакомы с действующими в Баку спортивными объектами. На встрече обсуждался вопрос номинации Баку на звание «Спортивной столицы» мира в 2026 году.
В ходе обсуждений было отмечено, что Азербайджан имеет большой опыт проведения международных турниров.
Отметим, что во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник управления спорта министерства Эльнур Мамедов.
İdman.biz