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Макгрегор - о Чендлере: Кто это вообще такой?

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30 Декабря 2023 09:00
Макгрегор - о Чендлере: Кто это вообще такой?

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к американскому бойцу Майклу Чендлеру.

«Кто это вообще такой?» - написал Конор Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Тем самым Макгрегор повторил фразу об американском бойце Джереми Стивенсе, которую ирландец произнёс на пресс-конференции перед турниром UFC 205 в 2016 году.

Отметим, что Чендлера и Макгрегора часто упоминают в СМИ в связи с возможным боем в рамках одного из турниров UFC.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене UFC 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.

İdman.biz

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