29 Мая 2024
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Азербайджанские олимпийцы в "Топ-15"

Олимпиада 2024
Новости
29 Мая 2024 12:45
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Азербайджанские олимпийцы в "Топ-15"

Объявлен медальный зачет чемпионатов мира по видам, включенным в программу летних Олимпийских игр.

İdman.biz сообщает, что в 2024 году разыграно 75 комплектов медалей.

На счету сборной Азербайджана 2 золотые медали. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали чемпионами в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Наша команда входит в число 15 команд, выигравших как минимум 2 чемпионства. Азербайджан делит 14-15 места с Ирландией, имеющей такой же рзультат.

Список возглавляет Китай. США занимают второе место, а Нидерланды - третье. Всего на чемпионате мира 2024 года награды завоевали 49 стран.

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

18

6

1

25

2

США

8

5

5

18

3

Нидерланды

6

5

1

12

4

Япония

5

4

6

15

5

Италия

4

8

6

18

6

Южная Корея

4

1

5

10

7

Австралия

3

8

3

14

8

Великобритания

2

5

10

17

9

Франция

2

4

7

13

10

Испания

2

2

6

10

11

Германия

2

2

4

8

12

Грузия

2

1

2

5

13

Новая Зеландия

2

1

1

4

14-15

Азербайджан

2

0

0

2

Ирландия

2

0

0

2

16

Канада

1

3

5

9

17

Швеция

1

2

2

5

18

Гонконг

1

1

2

4

19-20

Венгрия

1

1

1

3

Израиль

1

1

1

3

21-22

Бразилия

1

1

0

2

Дания

1

1

0

2

23

Украина

1

0

2

3

24-25

Монголия

1

0

1

2

Португалия

1

0

1

2

26

Хорватия

1

0

0

1

27

Польша

0

2

2

4

28

Россия

0

1

2

3

29-33

Австрия

0

1

1

2

Турция

0

1

1

2

Узбекистан

0

1

1

2

Швейцария

0

1

1

2

Китайский Тайбэй

0

1

1

2

34-38

КНДР

0

1

0

1

Литва

0

1

0

1

Марокко

0

1

0

1

Норвегия

0

1

0

1

Сербия

0

1

0

1

39-49

Беларусь

0

0

1

1

Бельгия

0

0

1

1

Босния и Герцеговина

0

0

1

1

Беларусь

0

0

1

1

Греция

0

0

1

1

Казахстан

0

0

1

1

Косово

0

0

1

1

Кыргызстан

0

0

1

1

Мексика

0

0

1

1

ЮАР

0

0

1

1

Таджикистан

0

0

1

1

75

75

92

242

İdman.biz

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