Азербайджанские олимпийцы в "Топ-15"

Объявлен медальный зачет чемпионатов мира по видам, включенным в программу летних Олимпийских игр.
İdman.biz сообщает, что в 2024 году разыграно 75 комплектов медалей.
На счету сборной Азербайджана 2 золотые медали. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали чемпионами в Абу-Даби, столице ОАЭ.
Наша команда входит в число 15 команд, выигравших как минимум 2 чемпионства. Азербайджан делит 14-15 места с Ирландией, имеющей такой же рзультат.
Список возглавляет Китай. США занимают второе место, а Нидерланды - третье. Всего на чемпионате мира 2024 года награды завоевали 49 стран.
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Китай
|
18
|
6
|
1
|
25
|
2
|
США
|
8
|
5
|
5
|
18
|
3
|
Нидерланды
|
6
|
5
|
1
|
12
|
4
|
Япония
|
5
|
4
|
6
|
15
|
5
|
Италия
|
4
|
8
|
6
|
18
|
6
|
Южная Корея
|
4
|
1
|
5
|
10
|
7
|
Австралия
|
3
|
8
|
3
|
14
|
8
|
Великобритания
|
2
|
5
|
10
|
17
|
9
|
Франция
|
2
|
4
|
7
|
13
|
10
|
Испания
|
2
|
2
|
6
|
10
|
11
|
Германия
|
2
|
2
|
4
|
8
|
12
|
Грузия
|
2
|
1
|
2
|
5
|
13
|
Новая Зеландия
|
2
|
1
|
1
|
4
|
14-15
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
Ирландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
16
|
Канада
|
1
|
3
|
5
|
9
|
17
|
Швеция
|
1
|
2
|
2
|
5
|
18
|
Гонконг
|
1
|
1
|
2
|
4
|
19-20
|
Венгрия
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Израиль
|
1
|
1
|
1
|
3
|
21-22
|
Бразилия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Дания
|
1
|
1
|
0
|
2
|
23
|
Украина
|
1
|
0
|
2
|
3
|
24-25
|
Монголия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Португалия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
26
|
Хорватия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
27
|
Польша
|
0
|
2
|
2
|
4
|
28
|
Россия
|
0
|
1
|
2
|
3
|
29-33
|
Австрия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Турция
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Узбекистан
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Швейцария
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Китайский Тайбэй
|
0
|
1
|
1
|
2
|
34-38
|
КНДР
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Литва
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Марокко
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Норвегия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сербия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
39-49
|
Беларусь
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Бельгия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Босния и Герцеговина
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Беларусь
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Греция
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Казахстан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Косово
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Кыргызстан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Мексика
|
0
|
0
|
1
|
1
|
ЮАР
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Таджикистан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
75
|
75
|
92
|
242
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