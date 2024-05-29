Азербайджанские олимпийцы в "Топ-15"

Объявлен медальный зачет чемпионатов мира по видам, включенным в программу летних Олимпийских игр.

İdman.biz сообщает, что в 2024 году разыграно 75 комплектов медалей.

На счету сборной Азербайджана 2 золотые медали. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали чемпионами в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Наша команда входит в число 15 команд, выигравших как минимум 2 чемпионства. Азербайджан делит 14-15 места с Ирландией, имеющей такой же рзультат.

Список возглавляет Китай. США занимают второе место, а Нидерланды - третье. Всего на чемпионате мира 2024 года награды завоевали 49 стран.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 18 6 1 25 2 США 8 5 5 18 3 Нидерланды 6 5 1 12 4 Япония 5 4 6 15 5 Италия 4 8 6 18 6 Южная Корея 4 1 5 10 7 Австралия 3 8 3 14 8 Великобритания 2 5 10 17 9 Франция 2 4 7 13 10 Испания 2 2 6 10 11 Германия 2 2 4 8 12 Грузия 2 1 2 5 13 Новая Зеландия 2 1 1 4 14-15 Азербайджан 2 0 0 2 Ирландия 2 0 0 2 16 Канада 1 3 5 9 17 Швеция 1 2 2 5 18 Гонконг 1 1 2 4 19-20 Венгрия 1 1 1 3 Израиль 1 1 1 3 21-22 Бразилия 1 1 0 2 Дания 1 1 0 2 23 Украина 1 0 2 3 24-25 Монголия 1 0 1 2 Португалия 1 0 1 2 26 Хорватия 1 0 0 1 27 Польша 0 2 2 4 28 Россия 0 1 2 3 29-33 Австрия 0 1 1 2 Турция 0 1 1 2 Узбекистан 0 1 1 2 Швейцария 0 1 1 2 Китайский Тайбэй 0 1 1 2 34-38 КНДР 0 1 0 1 Литва 0 1 0 1 Марокко 0 1 0 1 Норвегия 0 1 0 1 Сербия 0 1 0 1 39-49 Беларусь 0 0 1 1 Бельгия 0 0 1 1 Босния и Герцеговина 0 0 1 1 Беларусь 0 0 1 1 Греция 0 0 1 1 Казахстан 0 0 1 1 Косово 0 0 1 1 Кыргызстан 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 ЮАР 0 0 1 1 Таджикистан 0 0 1 1 75 75 92 242

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