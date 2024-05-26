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Париж-2024: Количество лицензий Азербайджана увеличилось до 25

Олимпиада 2024
Новости
26 Мая 2024 08:44
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Париж-2024: Количество лицензий Азербайджана увеличилось до 25

Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Idman.biz, такого успеха добилась команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике.

Результат, достигнутый сборной Азербайджана на чемпионате Европы, проходившем в столице Венгрии Будапеште, позволил получить лицензию на Олимпийские игры. Наша команда заслужила это право, набрав в отборочном раунде 70,200 очка.

При этом количество лицензий сборной Азербайджана увеличилось до 25.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон

Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)

Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Гимнастика

Зохра Агамирова, художественная гимнастика

Сельджан Махсудова, батутная гимнастика

Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Камила Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Борьба

Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба

Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба

Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба

Алиаббас Рзазаде (57 кг), вольная борьба

Гаджи Алиев (65 кг), вольная борьба

Туран Байрамов (74 кг), вольная борьба

Осман Нурмагомодов (86 кг), вольная борьба

Георгий Мешвилдишвили (125 кг), вольная борьба

Мурад Мамедов (60 кг), греко-римская борьба

Рафик Гусейнов (87 кг), греко-римская борьба

Сабах Шариати (130 кг), греко-римская борьба

Мария Стадник (50 кг), женская борьба

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

Ниджат Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол

Женская сборная, вид 3х3.

Гребля

Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

İdman.biz

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