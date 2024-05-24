Спорт, мы и Олимпиада: те, кто не попал в туман на "Туманном Альбионе"

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 63 дня.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу спустя 9 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана, дебютировавшая в Атланте в 1996 году, предприняла свою пятую попытку в Лондоне после Сиднея, Афин и Пекина.

Первый в истории рекорд, который будет повторен в Париже

Через восемь лет после Афин-2004 Олимпиада вернулась в Европу. Проведение мультиспортивных соревнований в третий раз доверили Лондону. Таким образом, столица Великобритании вошла в историю Олимпийских игр с новым рекордом. Рекорд, установленный Лондоном, трижды принимавшим Игры, будет повторен в Париже в 2024 году, а четыре года спустя к ним присоединится Лос-Анджелес. В 1908 и 1948 годах «Туманный Альбион» завоевал право на проведение Олимпийских игр, конкурируя с Парижем, Мадридом, Нью-Йорком и Москвой. На Юбилейных XXX Играх более 10 000 спортсменов из 204 стран и 2 нейтральных команд разыграли 302 комплекта медалей в 26 видах спорта.

Оставили «50» позади

Сборная Азербайджана, которая имеет традицию представлять на каждой Олимпиаде все больше спортсменов, продолжила эту тенденцию в Лондоне. Наша страна, отправившая в Пекин-2008 44 спортсмена, на этот раз обошла «50». Наша команда отправилась на «Туманный Альбион» в составе 53 спортсменов - 39 мужчин и 14 женщин. Количество представленных видов спорта резко возросло. Наша сборная, выступавшая в Пекине по 10 видам спорта, увеличила этот показатель до 14. Это был наш новый рекорд в истории Олимпийских игр. Хотя этот показатель был повторен четыре года спустя, он остается непревзойденным и по сей день.

Традиции возрождения и дебюты

Олимпиада, проходившая в столице Великобритании, запомнилась дебютом сборной Азербайджана в четырех видах спорта. Наши представители впервые выступили в гребле, каноэ-спринте и велоспорте. Велосипедисты и каноисты впервые выступили на таком уровне, в отличии от гребцов. Еще один дебют случился в гимнастике. Спустя много времени после того периода, когда мы выступали на Олимпиаде со сборной СНГ, нам посчастливилось поехать на мультиспортивные соревнования по этому виду гимнастики. Фехтование после перерыва пополнило виды, представленные нашей страной. В стрельбе, в отличие от четырехлетней давности, на этот раз мы остались в стороне.

Они споткнулись на последнем шаге

Нарушить неприятную традицию и в этот раз не удалось. Наша команда осталась за пределами Лондона в командных категориях. Но, как и на двух последних Олимпийских играх, снова улыбнулась удача. Наши хоккеистки, находившиеся в шаге от Пекина-2008, снова оступились в последний момент. Команда соревновалась в третьем отборочном турнире. Наша команда снова проиграла в финальном матче за лицензию. Но на этот раз турнир проходил не в Баку, а в Японии. Обыграв Малайзию 4:0, Белоруссию 3:0 и Австрию 5:0, наша сборная завершила турнир неудачно. В итоге она потеряла очки в матчах с Японией (1:4) и Чили (2:2). Второе место среди 6 команд с 10 очками дало нашей команде возможность сыграть в финале против Японии. Команда Рашада Ализаде проиграла со счетом 1:5 и осталась в шаге от Лондона. Избрание Виктории Шахбазовой лучшим вратарем турнира стало лишь утешением.



Наши волейболистки остановились на тай-брейке

Спустя 8 лет наши волейболистки вновь приняли европейский олимпийский квалификационный турнир в Баку. В полуфинал вышла команда, проигравшая в группе Болгарии и обыгравшая Данию (3:0). На этом этапе, после победы над Чехией (3:1), путь нашей сборной вновь преградила Болгария. На этот раз наша команда потерпела поражение на тай-брейке. Это поражение закрыло команде путь на европейский олимпийский квалификационный турнир.

Если нет команды, есть пара

На первой Олимпиаде, где мы были представлены в двух видах гимнастики, наша сборная была близка к медали. Хотя выступление нашей спортивной гимнастки не получилось хорошо, Алия Гараева была в шаге от бронзы в художественной гимнастике - 4-е место.

Четыре года назад наша сборная по художественной гимнастике участвовала в Олимпийских играх в групповых упражнениях, но в Лондоне наша сборная не была представлена. Вместо этого наши представители впервые сражались парами. Дуэт Сергея Безуглого и Максима Прокопенко не только участвовал в гребле на каноэ, но даже был близок к медали. В заключительном этапе они заняли 4-е место и были в шаге от приза. Валентин Демьяненко, на которого возлагались большие надежды, остался вне финала. В гребле Александр Александров занял 5-е место, а Наталья Мустафаева сумела выйти в финал Б. Наша единственная фехтовальщица Сабина Микина не смогла преодолеть барьер 1/8 финала.

Главное - участие

Наши представители спорта, традиционно чужого для нашей страны, отправились в Лондон с принципом «главное - участие». Не стоило ждать удачного результата в легкой атлетике, где число наших представителей увеличилось до 3, в плавании, где у нас снова было 2 спортсмена, в верховой езде, где мы снова участвовали, и в велоспорте, где мы дебютировали. То же самое можно сказать и о стрельбе, которая уже вступила в период спада.

Традиция борьбы и бокса

В Лондоне отличилась и наша олимпийская сборная, которая на протяжении всей своей истории была сильнее в видах единоборств. После Атланты-1996 наш национальный бокс завоевал медали на 4-х Олимпийских играх подряд. Наши спортсмены увеличили количество представителей с 2 до 8 по сравнению с Пекином-2008. Двое из них, Теймур Мамедов и Магомедрасул Меджидов, вышли в полуфинал и завоевали бронзу. Тем самым наша сборная по боксу повторила рекорд 8-летней давности.

Число дзюдоистов также увеличилось до 8. Хотя два члена нашей команды - Тельман Керимов и Эльмар Гасымов, завоевавшие в Пекине 2 медали, и вышли в 1/4 финала, они заняли 7-е место при двух поражениях подряд.

Провал национального знаменосца повторился и на этот раз. Чемпион Пекина-2008 Эльнур Мамедли уже прекратил борьбу в первом матче - 1/32 финала.

Увеличилось и количество тхэквондистов. Один из двух наших представителей дошёл до 1/4 финала. Однако на этом этапе Рамин Азизов остановился.

Неудержимые борцы

Хотя во многих видах был зафиксирован рост, в сильнейшей части сборной Азербайджана наблюдался обратный процесс. По каждому виду борьбы была сокращена одна лицензия. В итоге наша команда отправилась в Лондон в составе 12 спортсменов. Но этого было достаточно для рекордов.

Наши борцы завоевали в Англии 7 медалей. Наша страна порадовалась двум золотым, двум серебряным и трем бронзовым медалям. На тот момент это был рекорд нашей команды.

Наши борцы вольного стиля вновь превзошли другие виды спорта. Тогрул Аскеров и Шариф Шарифов порадовались золоту, а Хетаг Газюмов - бронзе. Каждая из остальных команд завоевала по одному серебру и одной бронзе. Ровшан Байрамов и Мария Стадник стали вторыми, Эмин Ахмедов и Юлия Раткевич - третьими. Еще двое наших борцов в последний момент упустили награду. Джабраил Гасанов проиграл вольном стиле, Гасан Алиев проиграл в матче за бронзу в «классике».

Первая и потерянная медаль

Наша сборная по тяжелой атлетике отправилась в Лондон в составе 6 спортсменов. Это больше, чем четыре года назад. Но результаты не были обнадеживающими. Величко Чолаков отказался от участия в гонке в последнюю минуту из-за травмы, а Афган Байрамов не смог финишировать. Боянка Костова, возлагавшая большие надежды, осталась довольна 5-м местом. Еще двое наших спортсменов также вошли в десятку лучших.

Валентин Христов вошел в историю Олимпийских игр как первый наш штангист, завоевавший медаль. Но его серебряную медаль временно отобрали. Через несколько лет у Христова отобрали медаль после того, как выяснилось, что он употреблял допинг. Это вторая утерянная награда в олимпийской истории нашей страны.

Исторический рекорд

Хотя сборная Азербайджана вернулась из Лондона с 10 медалями, позже из-за Христова, это число сократилось до 9. Наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград на «Туманном Альбионе» «не попадая в туман». Хотя на тот момент это был рекорд по количеству наград, с тех пор эта отметка была превзойдена. По качеству медалей результат 12-летней давности является абсолютным рекордом. Наша сборная повторила золотой рекорд Сиднея-2000.

Один рекорд нашей команды в Лондоне сохранился до сих пор. Наша сборная заняла 30-е место в медальном зачете Великобритании. Наша команда улучшила свой результат в Сиднее на 4 ступени.

Н Спортсмен Вид Место 1 Александр Александров Академическая гребля, 1000 м 5 2 Алия Гараева Художественная гимнастика 4 3 Боянка Костова Тяжелая атлетика, 58 кг 5 4 Джамал Рагимов Конный спорт, конкур 60 5 Джамаледдин Магомедов Вольная борьба, 120 кг Проиграл в первом поединке 6 Джабраил Гасанов Вольная борьба, 66 кг 5 7 Дмитрий Маршин Атлетика, метание молота 20 8 Эльхан Мамедов Дзюдо, 90 кг 9 9 Эльмар Гасымов Дзюдо, 100 кг 7 10 Эльнур Мамедли Дзюдо, 81 кг Проиграл в первом поединке 11 Эльвин Мамишзаде Бокс, 52 кг Проиграл в первом поединке 12 Эмин Ахмедов Греко-римская борьба, 74 кг 3 13 Афган Байрамов Тяжелая атлетика, 69 кг Не смог завершить выступление 14 Ашраф Алиев Вольная борьба, 74 кг 8 15 Фарида Азизова Тхэквондо, 67 кг Проиграла в первом поединке 16 Хайле Ибрагимов Легкая атлетика, 5000 м 9 17 Гейбатулла Гаджиалиев Бокс, 64 кг Проиграл в первом поединке 18 Гасан Алиев Греко-римская борьба, 60 кг 5 19 Хетаг Газюмов Вольная борьба, 96 кг 3 20 Ильгар Мушкиев Дзюдо, 60 кг Проиграл в первом поединке 21 Интигам Заиров Тяжелая атлетика, 94 кг 6 22 Ирада Ашумова Стрельба (пулевая) 10 м 25 м 39 23 23 Кифаят Гасымова Дзюдо, 57 кг Проиграла в первом поединке 24 Лайеш Абдуллаева Легкая атлетика, 5000 м 32 25 Мария Стадник Вольная борьба, 48 кг 2 26 Магомед Абдулхамидов Бокс, 56 кг Проиграл в первом поединке 27 Магомедрасул Меджидов Бокс, +91 кг 3 28 Наталья Мустафаева Академическая гребля, 1000 м 12 29 Оксана Хатамханова Плавание, брасс, 100 м 44 30 Рамиля Юсубова Дзюдо, 63 кг 9 31 Рамин Азизов Тхэквондо, 80 кг 9 32 Ровшан Байрамов Греко-римская борьба, 55 кг 2 33 Рустам Оруджев Дзюдо, 73 кг 8 34 Саман Тахмасиби Греко-римская борьба, 84 кг Проиграл в первом поединке 35-36 Сергей Безуглый - Максим Прокопенко Каноэ, 1000 м 4 37 Сабина Микина Фехтование, сабля 14 38 Сардар Гасанов Тяжелая атлетика, 69 кг 8 39 Солтан Мигитинов Бокс, 75 кг 9 40 Шакир Шихалиев Спортивная гимнастика 40 41 Шалва Гадабадзе Греко-римская борьба, 96 кг 10 42 Шариф Шарифов Вольная борьба, 84 кг 1 43 Теймур Мамедов Бокс, 91 кг 3 44 Тарлан Керимов Дзюдо, 66 кг 7 45 Тогрул Аскеров Вольная борьба, 60 кг 1 46 Валентин Демьяненко Каноэ, 200 м 25 47 Валентин Христов Тяжелая атлетика, 56 кг 3 (позже дисквалифицирован из-за допинга) 48 Величко Чолаков Тяжелая атлетика, 105 кг Не смог принять участия из-за травмы 49 Ватан Гусейнли Бокс, 81 кг Проиграл в первом поединке 50 Елена Чалых Велосипедный спорт Вождение по шоссе Индивидуальные гонки с отдельными стартами

Не смогла достичь финиша 20 51 Елена Выстропова Бокс, 75 кг Проиграла в первом поединке 52 Евгений Лазука Плавание баттерфляем, 100 м 38 53 Юлия Раткевич Вольная борьба, 55 кг 3

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