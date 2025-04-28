Лондон планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что власти британской столицы рассматривают возможность проведения Олимпийских игр 2040 года, передаёт İdman.biz.

По его словам, для оценки перспектив планируется подготовить специальный отчёт об экономическом влиянии спорта.

«Я всегда мечтал сделать Лондон спортивной столицей мира. Мы активно работаем над привлечением крупных мероприятий: от бокса и НФЛ до матчей МЛБ и переговоров с НБА. Теперь хотим количественно оценить выгоду, которую приносит спорт», — отметил Хан в интервью Reuters.

Лондон уже трижды принимал Олимпиаду — в 1908, 1948 и 2012 годах. В случае успеха столица Великобритании станет первым городом в истории, четырежды принимавшим летние Игры.

İdman.biz