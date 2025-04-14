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Олимпиада-2026: представлен официальный факел Игр - ФОТО

Спорт, мы и Олимпиада
Новости
14 Апреля 2025 19:27
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Олимпиада-2026: представлен официальный факел Игр - ФОТО

Организаторы Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо представили официальные факелы XXV зимних Олимпийских игр. Торжественная презентация прошла сегодня, 14 апреля, в Милане, передает İdman.biz со ссылкой на Associated Press.

Факелы будут изготовлены преимущественно из переработанных материалов, а конструкция позволит заправлять топливный баллон до 10 раз, что, как сообщили организаторы, сократит общее количество необходимых факелов. Олимпийский факел выполнен из сплава алюминия и латуни и имеет сине-зеленый оттенок, а версия для Паралимпийских игр окрашена в бронзовый цвет.

Олимпийские факелы будут использованы в эстафете олимпийского огня, торжественная церемония зажжения которого запланирована на 26 ноября в греческой Олимпии. 6 декабря 2025 года огонь прибудет в Рим, после чего преодолеет 12 000 км внутри Италии, нести его будет 10 001 факелоносец.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал лицензию на Зимние Олимпийские игры в Италии.

İdman.biz

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