Азербайджан определился с знаменосцами на Европейском юношеском олимпийском фестивале

На XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, который пройдет в столице Северной Македонии Скопье, стали известны знаменосцы сборной Азербайджана, сообщает İdman.biz.

Во время церемонии открытия, которая состоится 20 июля в спорткомплексе "Ян Сандански", государственный флаг Азербайджана понесут дзюдоист Зейд Алескеров (до 60 кг) и тхэквондистка Хумай Дадашева (до 49 кг).

Отметим, что соревнования по настольному теннису Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдут в Скопье с 22 по 26 июля. Азербайджан будет представлен на этих соревнованиях 52 спортсменами в 10 дисциплинах.

İdman.biz