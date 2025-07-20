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Азербайджан определился с знаменосцами на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Спорт, мы и Олимпиада
Новости
20 Июля 2025 12:12
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Азербайджан определился с знаменосцами на Европейском юношеском олимпийском фестивале

На XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, который пройдет в столице Северной Македонии Скопье, стали известны знаменосцы сборной Азербайджана, сообщает İdman.biz.

Во время церемонии открытия, которая состоится 20 июля в спорткомплексе "Ян Сандански", государственный флаг Азербайджана понесут дзюдоист Зейд Алескеров (до 60 кг) и тхэквондистка Хумай Дадашева (до 49 кг).

Отметим, что соревнования по настольному теннису Европейского юношеского олимпийского фестиваля пройдут в Скопье с 22 по 26 июля. Азербайджан будет представлен на этих соревнованиях 52 спортсменами в 10 дисциплинах.

İdman.biz

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