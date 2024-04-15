На пути в Париж: XX Олимпийские игры для Азербайджана - АНАЛИТИКА

Число видов спорта, в которых Азербайджан будет представлен на Летних Олимпийских играх, достигло 20.

İdman.biz сообщает, что наша страна, которая в восьмой раз в истории независимости примет участие в самом престижном мультиспортивном соревновании четырехлетия, впервые будет представлена в баскетболе в Париже-2024.

На предыдущих 7 подобных соревнованиях Азербайджан был представлен в 19 различных видах, не считая видов гимнастики (спортивной, художественной и батутной), борьбы (вольной, греко-римской и женской) и стрельбы (стендовой и пулевой) отдельно. Баскетбол, который станет первым командным видом спорта для нас, в этом списке на 20-м месте. Если рассматривать разные направления упомянутых трех видов спорта по отдельности, то это число достигает 25.

«Большая шестерка»

Азербайджан был представлен на всех предыдущих Олимпийских играх в 6 видах спорта. В четырех из них лицензии на Париж уже завоеваны. В 8-й раз в Олимпиадах мы будем представлены в боксе, борьбе, стрельбе и легкой атлетике. В семи Олимпиадах мы были представлены также в дзюдо и плавании. Нет сомнений, что мы будем представлены во французской столице и в этих видах спорта.

Виды XXI века

В двух видах спорта завоеваны лицензии на Париж-2024, что является шестым подобным событием подряд. Только в прошлом веке - в 1996 и 2000 годах мы не были представлены в этих видах. Такими развивающимися видами в XXI веке являются гимнастика и тхэквондо.

7 видов в Париже-2024

Наши спортсмены уже выиграли 17 лицензий во французскую столицу. Это сделано в 6 видах спорта. Настала очередь баскетбола присоединиться к традиционной четвёрке и двум видам спорта XXI века, в которых мы будем представлены в восьмой раз подряд. Наша женская сборная по баскетболу 3х3 написала историю.

Азербайджанская команда, которая в предыдущих играх была представлена ​​в большем количестве видов, и на этот раз имеет возможность увеличить их количество. Мы можем рассчитывать на лицензии по дзюдо и плаванию, а также по фехтованию, триатлону и бадминтону.

Атланта-1996 – 9

Сидней-2000 – 8

Афины-2004 – 10

Пекин-2008 - 10

Лондон-2012 – 14

Рио-2016 – 14

Токио-2020 – 13

Париж-2024 - 7

Другие

В разном количестве мы были представлены и в других видах спорта, когда Азербайджан отправлял спортсменов на Олимпийские игры. В тяжелой атлетике и фехтовании это число равно 5. Если наши атлеты пропустили две последние Олимпиады, то мушкетеры выезжали на мультиспортивные соревнования с перерывами. В Париже прервется серия наших велосипедистов, участвовавших в трех последних турнирах. Если для нашей команды, которая собирается на две Олимпиады в пяти видах спорта, конный спорт и прыжки в воду почти отошли в память истории, то мы можем рассчитывать на каноэ-спринт и греблю. И триатлон может подарить нашей стране радость Олимпийских игр в третий раз подряд. В таких видах спорта, как стрельба из лука, каратэ и бадминтон, где у нас только одно такое участие, во Францию, скорее всего, поедет только представитель последнего.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz