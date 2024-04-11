Париж-2024: Азербайджан в "Топ-70" по количеству лицензий

Стали известны страны, получившие наибольшее количество лицензий на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

İdman.biz сообщает, что в Олимпийских играх примут участие 70 стран с 15 и более спортсменами.

В "Топ-70" попала и сборная Азербайджана, 16 спортсменов которой уже получили путёвки во французскую столицу. Наша команда занимает 69 место в рейтинге.

Всего уже определено участие 6640 спортсменов в Париже-2024. Они представляют 156 стран. В 86 из этих стран менее 15 спортсменов. Остальные 50 команд не прошли квалификацию.

Отметим, что США завоевали право быть представленными наибольшим количеством спортсменов на соревнованиях, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

1. США – 475

2. Франция – 459

3. Австралия – 368

4. Германия – 285

5. Китай – 277

6. Япония – 263

7-8. Великобритания – 256

Испания - 256

9. Канада – 232

10. Италия – 216

11. Бразилия – 176

12-13. Нидерланды – 162

Новая Зеландия – 162

14. Польша – 118

15. Венгрия – 117

16. Египет – 108

17. Аргентина – 100

18. Ирландия – 94

19-20. Бельгия – 89

ЮАР - 89

21. Южная Корея – 88

22. Украина - 82

23. Румыния – 79

24. Сербия – 78

25. Швеция – 74

26. Норвегия – 72

27. Мексика – 70

28. Дания – 68

29. Швейцария – 65

30. Израиль – 62

31. Индия – 59

32. Турция – 58

33. Греция – 55

34. Хорватия – 53

35. Кения – 50

36. Колумбия – 48

37. Марокко – 45

38. Чехия – 42

39. Ямайка – 41

40. Словения – 40

41-42. Португалия - 39

Доминиканская Республика - 39

43. Австрия – 38

44-45. Куба – 33

Нигерия - 33

46-47. Эфиопия - 30

Алжир – 30

48. Китайский Тайбэй – 29.

49-50. Фиджи – 28

Казахстан – 28

51-52. Литва – 26

Узбекистан - 26

53. Таиланд – 25

54-55. Эквадор - 24

Болгария – 24

56. Тунис – 23

57. Венесуэла – 21

58-61. Ангола – 20

Иран - 20

Парагвай – 20

Пуэрто-Рико - 20

62-63. Перу - 19

Финляндия - 19

64-65. Чили – 18

Мали – 18

66-68. Самоа - 17

Гонконг – 17

Уругвай - 17

69. Азербайджан - 16

70. Уганда – 15

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