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Париж-2024: Азербайджан в "Топ-70" по количеству лицензий

Олимпиада 2024
Новости
11 Апреля 2024 16:45
Париж-2024: Азербайджан в "Топ-70" по количеству лицензий

Стали известны страны, получившие наибольшее количество лицензий на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

İdman.biz сообщает, что в Олимпийских играх примут участие 70 стран с 15 и более спортсменами.

В "Топ-70" попала и сборная Азербайджана, 16 спортсменов которой уже получили путёвки во французскую столицу. Наша команда занимает 69 место в рейтинге.

Всего уже определено участие 6640 спортсменов в Париже-2024. Они представляют 156 стран. В 86 из этих стран менее 15 спортсменов. Остальные 50 команд не прошли квалификацию.

Отметим, что США завоевали право быть представленными наибольшим количеством спортсменов на соревнованиях, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

1. США – 475
2. Франция – 459
3. Австралия – 368
4. Германия – 285
5. Китай – 277
6. Япония – 263
7-8. Великобритания – 256
Испания - 256
9. Канада – 232
10. Италия – 216
11. Бразилия – 176
12-13. Нидерланды – 162
Новая Зеландия – 162
14. Польша – 118
15. Венгрия – 117
16. Египет – 108
17. Аргентина – 100
18. Ирландия – 94
19-20. Бельгия – 89
ЮАР - 89
21. Южная Корея – 88
22. Украина - 82
23. Румыния – 79
24. Сербия – 78
25. Швеция – 74
26. Норвегия – 72
27. Мексика – 70
28. Дания – 68
29. Швейцария – 65
30. Израиль – 62
31. Индия – 59
32. Турция – 58
33. Греция – 55
34. Хорватия – 53
35. Кения – 50
36. Колумбия – 48
37. Марокко – 45
38. Чехия – 42
39. Ямайка – 41
40. Словения – 40
41-42. Португалия - 39
Доминиканская Республика - 39
43. Австрия – 38
44-45. Куба – 33
Нигерия - 33
46-47. Эфиопия - 30
Алжир – 30
48. Китайский Тайбэй – 29.
49-50. Фиджи – 28
Казахстан – 28
51-52. Литва – 26
Узбекистан - 26
53. Таиланд – 25
54-55. Эквадор - 24
Болгария – 24
56. Тунис – 23
57. Венесуэла – 21
58-61. Ангола – 20
Иран - 20
Парагвай – 20
Пуэрто-Рико - 20
62-63. Перу - 19
Финляндия - 19
64-65. Чили – 18
Мали – 18
66-68. Самоа - 17
Гонконг – 17
Уругвай - 17
69. Азербайджан - 16
70. Уганда – 15

İdman.biz

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