8 Июня 2026
RU

Джалал Гусейнов: "Хотим завершить сезон на победной ноте"

Национальная сборная
Новости
8 Июня 2026 22:16
10
Джалал Гусейнов: "Хотим завершить сезон на победной ноте"

Защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Сан-Марино и рассказал о своем будущем после ухода из болгарской "Арды".

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил, что национальная команда настроена завершить сезон победой.

"В команде отличная атмосфера. Хотим завтра победить и завершить сезон в хорошем настроении", - заявил на пресс-конференции Гусейнов.

По словам защитника, после завершения клубного сезона игроки испытывают определенную усталость, однако это не мешает полноценной работе на сборе.

"Да, накопилась усталость, но мы приехали сюда в полностью рабочем настроении. Этот сбор очень полезен с точки зрения подготовки к Лиге наций", - подчеркнул он.

Говоря о предстоящем сопернике, футболист призвал не недооценивать сборную Сан-Марино.

"Они находятся ниже нас в мировом рейтинге, но это хорошая команда. Мы изучили их игру. Матч не будет легким. Конечно, было бы приятно забить самому, но самое главное - победа команды, потому что она нам очень нужна", - отметил Гусейнов.

Защитник также подтвердил, что после завершения контракта с "Ардой" находится в статусе свободного агента.

"Планирую продолжить карьеру за границей. Ближе к середине месяца станет известно название моего нового клуба. Не хочу спешить, потому что стараюсь принять правильное решение", - заявил футболист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Айхан Аббасов: "Мы полностью изменим состав"
22:00
Национальная сборная

Айхан Аббасов: "Мы полностью изменим состав"

Главный тренер сборной Азербайджана рассказал о кадровых решениях перед матчем с Сан-Марино
Вусал Искендерли: "Верим, что победим Сан-Марино"
17:54
Национальная сборная

Вусал Искендерли: "Верим, что победим Сан-Марино"

Полузащитник сборной Азербайджана извинился за поражение от Мальты

Агасалим Мирджавадов: "В Азербайджане существует дефицит футболистов"
16:57
Национальная сборная

Агасалим Мирджавадов: "В Азербайджане существует дефицит футболистов"

Член Тренерского комитета АФФА прокомментировал поражение сборной от Мальты

Чемпионы Европы по мини-футболу провели встречу с болельщиками в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Июня 21:02
Национальная сборная

Чемпионы Европы по мини-футболу провели встречу с болельщиками в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Футболисты встретились с любителями спорта перед Парком военных трофеев
Рашад Эюбов: "Каждая победа важна для нас, так как она помогает формировать дух победителя в команде"
6 Июня 23:36
Национальная сборная

Рашад Эюбов: "Каждая победа важна для нас, так как она помогает формировать дух победителя в команде"

Молодежная сборная Азербайджана разгромила команду Бахрейна
Сборная Азербайджана U-17 уступила Казахстану
6 Июня 22:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U-17 уступила Казахстану

Команды проведут еще один контрольный матч 9 июня

Самое читаемое

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче
5 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Айхана Аббасова не смогла поразить ворота соперника в Сомбатхее
"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана