Джалал Гусейнов: "Хотим завершить сезон на победной ноте"

Защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Сан-Марино и рассказал о своем будущем после ухода из болгарской "Арды".

Как сообщает İdman.Biz, футболист отметил, что национальная команда настроена завершить сезон победой.

"В команде отличная атмосфера. Хотим завтра победить и завершить сезон в хорошем настроении", - заявил на пресс-конференции Гусейнов.

По словам защитника, после завершения клубного сезона игроки испытывают определенную усталость, однако это не мешает полноценной работе на сборе.

"Да, накопилась усталость, но мы приехали сюда в полностью рабочем настроении. Этот сбор очень полезен с точки зрения подготовки к Лиге наций", - подчеркнул он.

Говоря о предстоящем сопернике, футболист призвал не недооценивать сборную Сан-Марино.

"Они находятся ниже нас в мировом рейтинге, но это хорошая команда. Мы изучили их игру. Матч не будет легким. Конечно, было бы приятно забить самому, но самое главное - победа команды, потому что она нам очень нужна", - отметил Гусейнов.

Защитник также подтвердил, что после завершения контракта с "Ардой" находится в статусе свободного агента.

"Планирую продолжить карьеру за границей. Ближе к середине месяца станет известно название моего нового клуба. Не хочу спешить, потому что стараюсь принять правильное решение", - заявил футболист.